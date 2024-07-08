الصندوق الأممي للسكان: نعمل لتلبية احتياجات النساء بغزة

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قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين، إنه يعمل على تلبية احتياجات النساء والفتيات "وسط الأعمال العدائية" في قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار "فورا لمواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة".وأضاف الصندوق الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "نعمل بالتعاون مع شركائنا بلا كلل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنساء والفتيات وسط الأعمال العدائية في غزة ومع ذلك، ومن أجل الحفاظ على دعمنا المنقذ للحياة، فإننا ندعو بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار".كما دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى "الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات الأساسية إلى المحتاجين بغزة". (الأناضول)