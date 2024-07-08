غالانت: يجب أن نستفيد من الضغط العسكري لتحريك الصفقة وعدم تفويتها

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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، حكومة بلاده إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى بقطاع غزة وعدم إهدارها.جاء ذلك على وقع اتهامات داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى "تخريب" الجهود الحالية للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.وقال غالانت، خلال لقائه عددا من أهالي الأسرى: "المنظومة الأمنية (في إسرائيل) بكافة فروعها ترى أن عودة المختطفين (الأسرى الإسرائليين في غزة) هدف مركزي يجب التقدم نحوه، وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل استغلال الفرصة المطروحة حاليا".وادعى الوزير الإسرائيلي أن "الضغط العسكري في غزة أوجد الظروف التي تجعل من الممكن المضي قدما نحو الصفقة".واعتبر أن "المنظومة الأمنية (ببلاده) تعرف كيفية وقف القتال واستئنافه في أي مكان في غزة حسب الحاجة".وختم غالانت تصريحه بالقول: " يجب أن نستفيد من الضغط العسكري لتحريك الصفقة وعدم تفويتها".