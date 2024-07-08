قصف عنيف وعشرات القتلى.. الجيش الإسرائيلي يتوغّل في أكبر مدن غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي أحياء عدة في مدينة غزة على متن دبابات وقصفتها بشكل مكثف، اليوم الاثنين.



وتوغلت القوات الإسرائيلية في أكبر مدن القطاع ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى الفرار من منطقة دمرتها الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، وفق أسوشيتد برس.

Advertisement



وقال شهود عيان والدفاع المدني والمكتب الإعلامي لحكومة حماس لـ"فرانس برس" إن الجنود الإسرائيليين اجتاحوا أحياء عدة في مدينة غزة، من بينها الدرج والتفاح والصبرة وتل الهوى.





بدوره، أعلن الدفاع المدني في غزة تلقي بلاغات بوجود عشرات القتلى والمصابين، مشيرا إلى أن طواقمه لا تستطيع الوصول إليهم "في ظل القصف العنيف".





وذكرت "أسوشيتد برس" أن الجيش أمر بعمليات إجلاء قبل الغارات، لكن الفلسطينيين يقولون إنه لا يوجد مكان آمن.



