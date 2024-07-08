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عربي-دولي

زيلينسكي يعلن تجهيز بولندا لفيلق أوكراني جديد من المغتربين لصالح نظام كييف

Lebanon 24
08-07-2024 | 14:00
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قال رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي الاثنين إن بولندا ستدرب "فيلقا" أوكرانيا جديدا على أراضيها يتكون من مواطنين أوكرانيين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقد في وارسو وتم بثه عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بمكتبه: "لقد حددنا في اتفاقيتنا الأمنية مع وارسو تدريب فيلق أوكراني على الأراضي البولندية، وهو وحدة عسكرية تطوعية جديدة".
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وتابع: "سنمنح المواطنين الأوكرانيين الموجودين في بولندا وليتوانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى فرصة الانضمام طوعا للقتال في صفوف القوات الاوكرانية".
وأردف: "سيتم تدريب الفيلق الأوكراني في بولندا، وتجهيزه من قبل شركائنا وحفائنا، وسيتمكن كل مواطن أوكراني يقرر الانضمام إلى الفيلق من توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية".
(روسيا اليوم)
 
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