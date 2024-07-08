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عربي-دولي

عمليات جديدة لـ"القسام".. هذه حصيلتها

Lebanon 24
08-07-2024 | 14:24
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أعلنت "كتائب القسام"، مساء اليوم الاثنين، استهداف جيب للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "استهدفنا جيبا لجيش العدو بعبوة ناسفة في منطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بمدينة غزة".
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وفي بيان آخر، أعلنت "القسام" لاحقا استهداف ناقلة جند اسرائيلية بعبوة "شواظ 3" على دوّار الـ 17 غرب وجرافة اسرائيلية من نوع "D9" بعبوة "شواظ 3" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى بمدينة غزة.

قالت في بيان آخر انها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه 4" بعبوة أرضية معدة مسبقًا في محور التقدم، كما تمكنت من إيقاع قوة اسرائيلية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
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