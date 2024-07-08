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هنية: ما يجري بغزة ورفح يعيد التفاوض لنقطة الصفر

Lebanon 24
08-07-2024 | 15:30
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حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الاثنين، الوسطاء من أن التصعيد الذي ينتهجه الجيش الإسرائيلي بمدينتي غزة ورفح وباقي مناطق القطاع سيعيد العملية التفاوضية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى "نقطة الصفر".
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وقال هنية في بيان صدر باسم الحركة: "في ضوء ما يجري من تهديد جيش الاحتلال لأحياء واسعة من غزة وطلب إخلائها بالتزامن مع المجازر والتهجير، أجرى هنية اتصالات عاجلة مع الوسطاء (لم يسمهم)"، محذرا من "التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها" من مناطق القطاع.
وأضاف هنية محذرا: "من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر".
وحمّل هنية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه "المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار" التفاوضي، بحسب البيان ذاته. (الاناضول)
 
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