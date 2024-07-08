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فرنسا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي بالمستوطنات

Lebanon 24
08-07-2024 | 16:10
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أدانت فرنسا، الاثنين، خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت الخارجية الفرنسية في بيانها بخطة إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة.
وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطة بناء أكثر من 20 ألف منزل جديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2023 وصادرت أكثر من 2300 هكتار من الأراضي، وذكر أن "قرار التوسع هذا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة".
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وفي البيان أدانت فرنسا قرارات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة اعتراف إسرائيل الرسمي بخمس مستوطنات جديدة، وموافقتها على خطة بناء أكثر من 5 آلاف منزل إضافي في بعض المستوطنات بالضفة الغربية، واستيلاء إسرائيل على 1200 هكتار من أراضي في وادي الأردن.
وأشار البيان إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأن هذه السياسة "أججت التوتر في المنطقة". (الاناضول)
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