بايدن يتحدّى المشككين بقدرته على الحكم.. ويؤكّد: باق في السباق

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيواصل حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للسيطرة على تمرّد محتمل من رفاقه الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق من أن الحزب قد يخسر الرئاسة والكونغرس في انتخابات الخامس من نوفمبر.ودعا بايدن أي مرشح يشكك في قدرته على الحكم إلى الوقوف أمامه في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المقرر عقده في آب، وهي خطوة سيكون مآلها الفشل ما لم يسمح بايدن لمندوبيه بدعم مرشحين آخرين.وقال بايدن في مكالمة هاتفية على قناة "إم.إس.إن.بي.سي": "خلاصة القول هنا هي أنني لن أذهب إلى أي مكان وباق في السباق".من جهة أخرى، أخبر بايدن المشرعين الديمقراطيين في رسالة بأنهم بحاجة إلى توحيد صفوفهم ومساندة ترشيحه في الانتخابات.