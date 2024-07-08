27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يتحدّى المشككين بقدرته على الحكم.. ويؤكّد: باق في السباق
Lebanon 24
08-07-2024
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيواصل حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للسيطرة على تمرّد محتمل من رفاقه الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق من أن الحزب قد يخسر الرئاسة والكونغرس في انتخابات الخامس من نوفمبر.
Advertisement
ودعا بايدن أي مرشح يشكك في قدرته على الحكم إلى الوقوف أمامه في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المقرر عقده في آب، وهي خطوة سيكون مآلها الفشل ما لم يسمح بايدن لمندوبيه بدعم مرشحين آخرين.
وقال بايدن في مكالمة هاتفية على قناة "إم.إس.إن.بي.سي": "خلاصة القول هنا هي أنني لن أذهب إلى أي مكان وباق في السباق".
من جهة أخرى، أخبر بايدن المشرعين الديمقراطيين في رسالة بأنهم بحاجة إلى توحيد صفوفهم ومساندة ترشيحه في الانتخابات.
Advertisement
الأكثر قراءة
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
04:14 | 2024-07-08
08/07/2024 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة وتعليق لافت لزوجها (صور)
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة وتعليق لافت لزوجها (صور)
02:55 | 2024-07-08
08/07/2024 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
Lebanon 24
"إغتيال غير عادي" في البقاع!
13:52 | 2024-07-08
08/07/2024 01:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا خرابي الله يشفي": فنان عربي شهير يتعرّض للهجوم.. أطل بخلخال في رجله! (صور)
Lebanon 24
"يا خرابي الله يشفي": فنان عربي شهير يتعرّض للهجوم.. أطل بخلخال في رجله! (صور)
02:06 | 2024-07-08
08/07/2024 02:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
Lebanon 24
"أبوها مش عارف يربيها": ابنة عمرو دياب بـ "توب" شفاف أظهر ملابسها الداخلية! (صور)
06:09 | 2024-07-08
08/07/2024 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:07 | 2024-07-08
البيت الأبيض: هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة غزة
17:18 | 2024-07-08
السعودية: حريصون على استئناف المفاوضات الخاصة في السودان
16:35 | 2024-07-08
البيت الأبيض: بايدن لا يُعالج من الشلل الرعاش
16:10 | 2024-07-08
فرنسا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي بالمستوطنات
15:48 | 2024-07-08
الحوثيون يوجهون ضربة جديدة لإسرائيل.. هدف حيوي في مرماهم
15:30 | 2024-07-08
هنية: ما يجري بغزة ورفح يعيد التفاوض لنقطة الصفر
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
09/07/2024 05:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
09/07/2024 05:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
09/07/2024 05:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24