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عربي-دولي
ضربة جوية إسرائيلية تستهدف ليلا محيط بانياس السورية.. والخسائر مادية
Lebanon 24
08-07-2024
|
23:11
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شنت إسرائيل ليل الاثنين-الثلاثاء غارة جوية استهدفت محيط مدينة بانياس في الشمال السوري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.
وقالت إن الغارة جاءت "من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس" واستهدفت "إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس" وأدت "إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
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وفي وقت سابق كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في تصريحات لقناة "العربية" بسماع دوي انفجارين في الشمال السوري على سواحل مدينة بانياس.
من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الانفجارات كانت ناجمة عن استهداف تل أبيب لمنظومة دفاع جوي تابعة لمجموعات إيرانية في منطقة عرب الملك على الشريط الساحلي لمدينة بانياس.
وأشارت إلى أن هذه الغارات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.(العربية)
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