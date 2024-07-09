Advertisement

عربي-دولي

بعدما هاجمها الحوثيون... سحب السفينة فيربينا خارج منطقة الخطر

Lebanon 24
09-07-2024 | 00:32
A-
A+
Doc-P-1220699-638561074793569706.jpg
Doc-P-1220699-638561074793569706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن مساء الاثنين أن سفينة الشحن فيربينا التي ترفع علم بالاو وتعرضت لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية في 13 حزيران سُحبت بعيداً عن منطقة الخطر وهي الآن في طريقها إلى ميناء التوقف التالي.
Advertisement
وكان المركز قد قال إن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلاً بحرياً إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية.
وأعلنت جماعة الحوثي في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.


وأضاف المركز أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفةً أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.
ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2024-07-09
02:54 | 2024-07-09
02:43 | 2024-07-09
02:09 | 2024-07-09
02:01 | 2024-07-09
02:01 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24