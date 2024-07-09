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عربي-دولي

مشروع بيان قمة "الناتو" سيعلن تمسّك الحلف بانضمام أوكرانيا

Lebanon 24
09-07-2024 | 02:01
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أفادت قناة "سي إن إن" بأن مسودة بيان قمة "الناتو" في واشنطن بين الـ9 والـ11 من تموز الجاري، ستؤكد تمسك الحلف بانضمام أوكرانيا، و"حتمية عضويتها" في الأطلسي.


ونقلت القناة عن مسؤول أميركي مطلع أن "البيت الأبيض يؤيد عبارة "حتمية عضوية أوكرانيا" في بيان القمة الختامي وأن يحث البيان أوكرانيا على إجراء إصلاحات ديمقراطية" لقبول انضكامها.
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واعتبرت القناة هذه الصياغة "إشارة هامة إلى كييف وموسكو"، مشيرة رغم ذلك إلى أن مسودة البيان قد تتغير قبل الموافقة على نسختها النهائية. 
 
وفي وقت سابق نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أوكراني أن فرص حصول كييف على دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة واشنطن ضئيلة للغاية.
 
من جتهه أعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أنه سيتم في القمة الإعلان عن اتفاقات بين الحلف وأوكرانيا في مجال التدريب العسكري واللوجستية والدعم الفني والمالي.
 
وعلى جدول قمة الحلف تعزيز تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، وتوسيع الشراكة مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية مع الصين. (روسيا اليوم)

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