Advertisement

عربي-دولي

باريس... النيابة العامة تفتح تحقيقا ضد لوبان بشأن تمويل حملتها الانتخابية

Lebanon 24
09-07-2024 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1220752-638561191672660855.jpg
Doc-P-1220752-638561191672660855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا ضد زعيمة حزب التجمع الوطني البرلماني مارين لوبان للاشتباه في تمويل حملتها الرئاسية لعام 2022 بشكل غير قانوني.


أفادت بذلك قناة BFMTV نقلا عن مصادر، حيث ذكرت القناة أن "مكتب المدعي العام أطلق مؤخرا تحقيقا قضائيا في شبهات التمويل غير القانوني لحملة مارين لوبان للانتخابات الرئاسية عام 2022".
Advertisement
وقد بدأ التحقيق بعد شكوى من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي، حيث لم تكن مارين لوبان وحدها من أثار الشكوك فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، وفقا للقناة التلفزيونية، لكن التحقيقات القضائية بدأت ضدها.
وبموجب القانون الفرنسي، يحظر على المرشحين تجاوز حد الإنفاق المقرر خلال الحملات الانتخابية. وفي حال استيفاء الشروط تقوم الدولة بتعويض جزء من نفقات الحملة. بخلاف ذلك، يجوز تعديل حسابات الانتخابات وتخفيض مبلغ السداد المستحق، وإذا لزم الأمر إحالة الأمر للتحقيق، ويقول تقرير القناة أن ذلك هو المبدأ الذي قدمت الشكوى على أساسه. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:23 | 2024-07-09
04:37 | 2024-07-09
04:20 | 2024-07-09
04:17 | 2024-07-09
04:16 | 2024-07-09
04:00 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24