Advertisement

عربي-دولي

بعد أدائه الكارثي.. جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس"

Lebanon 24
09-07-2024 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1220764-638561207801923493.png
Doc-P-1220764-638561207801923493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت السيدة الأولى جيل بايدن، أمس الإثنين، على أنها لا تقف وراء تصميم الرئيس الأميؤكي جو بايدن على البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024 .

وفي كلمة لها أمام الصحفيين، لم تجب عن أي أسئلة بشأن صحة الرئيس أو مخاوف الديمقراطيين بشأن قدرته على هزيمة دونالد ترامب.
Advertisement

وقالت عن بقاء بايدن حتى اللحظة في السباق: "هذا هو القرار الذي اتخذه وكما دعم مسيرتي المهنية دائمًا، فأنا أيضًا سأشارك بكل شيء".

واستجابت الحشود بالهتافات، وصرخت بكلمات "نعم".

وتعتبر جيل بايدن واحدة من أقرب مستشاري الرئيس ويُنظر إليها على أنها واحدة من الأشخاص القلائل الذين يمكنهم إقناعه بالتنحي عن السباق نحو البيت الأبيض.

وكشفت تقارير إعلامية سابقة أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وجهت انتقادات للديمقراطيين الذين يريدون تنحي الرئيس جو بايدن من ترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2024 بعد الأداء السيء أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في مناظرة الأسبوع الماضي.

وبعد أداء وصف بالكارثي، لم يجد الرئيس بايدن سوى داعما واحدا بلا شروط له عقب المناظرة هو السيدة الأولى، وسط تفكير شخصيات في حزبه الديمقراطي في دفعه للخروج من السباق واستبداله بمرشح آخر.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:23 | 2024-07-09
04:37 | 2024-07-09
04:20 | 2024-07-09
04:17 | 2024-07-09
04:00 | 2024-07-09
03:53 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24