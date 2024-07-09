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عربي-دولي

الكرملين: لا نشن هجمات على أي أهداف مدنية

Lebanon 24
09-07-2024 | 05:32
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أعلن الكرملين أن القوات الروسية لم تقصف مستشفى للأطفال في كييف، بل أُصيب بقذائف مضادة للصواريخ أطلقتها أوكرانيا.

ولم يقدم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أي أدلة تدعم هذا التصريح، لكنه قال للصحافيين: "أؤكد أننا لا نشن هجمات على أي أهداف مدنية".
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وتقول السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت المستشفى الرئيسي للأطفال في كييف بصاروخ وشنت هجوما صاروخيا كبيرا على مدن أوكرانية أخرى الإثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيا في أعنف هجوم جوي منذ أشهر.
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