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عربي-دولي

مارين لوبن متهمة بالتمويل غير القانوني لحملة انتخابات 2022 في فرنسا!

Lebanon 24
09-07-2024 | 07:12
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أعلنت النيابة العامة في باريس اليوم إجراء تحقيق بشأن حملة زعيمة التجمع الوطني  مارين لوبن للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في"، وذكرتها "فرانس برس".
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وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.

 
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