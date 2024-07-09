في جنوب افريقيا... مقتل سائح "تحت أقدام فيل"

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لقي سائح إسباني مصرعه تحت أقدام فيل بعدما اقترب من قطيع صغير لالتقاط صورة، في منتزه قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.وأوضحت الشرطة أن الضحية وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا داخل سيارتهم في المحمية، عندما رأوا 3 أفيال و3 من صغارها. (سكاي نيوز)