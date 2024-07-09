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عربي-دولي

خبراء أمميون: أطفال غزة يموتون في حملة تجويع إسرائيلية متعمدة

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:10
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اتهم خبراء حقوقيون أمميون اليوم إسرائيل بشنّ "حملة تجويع متعمّدة وموجّهة" أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في غزة.
وقال عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان اوردته"فرانس برس": "نعلن أن حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة"، وأشاروا إلى أن ثلاثة أطفال ماتوا مؤخرًا "بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية". (الوكالة الوطنية)
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