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عربي-دولي

بعبوة رعدية.. "القسام" توقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:51
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أعلنت "كتائب القسام"، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر هجوم على مرحلتين بقذيفة وعبوة رعدية وعملية قنص.


وجاء في بيانها: "تمكنا من استهداف قوة اسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في حي الشجاعية بمدينة غزة".
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وقالت كتائب القسام في بيان آخر: "تمكنا من قنص جندي اسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".
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