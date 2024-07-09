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عربي-دولي

السيسي التقى رئيس الـ"CIA".. وتأكيد على رفض استمرار العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة

Lebanon 24
09-07-2024 | 14:01
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أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، خلال استقباله رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ويليام بيرنز، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة في مصر على الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

في السياق، شدد السيسي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الحرب، وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع.

كما لفت الرئيس المصري إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا أهمية إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

من جهته، ثمّن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة، التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية، إقليميا ودوليا. (روسيا اليوم)
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