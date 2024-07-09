Advertisement

عربي-دولي

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

Lebanon 24
09-07-2024 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1220971-638561620876313072.jpg
Doc-P-1220971-638561620876313072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد 29 شخصا في ضربة أصابت مدرسة في عبسان في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت  مصادر متطابقة، في غارة هي الرابعة التي استهدفت مدرسة منذ السبت.
ومساء اليوم أفاد مصدر طبي في مستشفى الناصر بخان يونس وكالة" فرانس برس" بأن الضربة أوقعت 29 قتيلا، في حصيلة جديدة.
Advertisement
وقال المصدر إن الغارة الجوية أسفرت عن 29 "شهيدا وعشرات الجرحى" في "قصف استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان شرق خان يونس".
من جهته اكد المكتب الإعلامي لحكومة حماس استشهاد 29 فلسطينيا في "مجزرة" نجمت عن الضربة التي نسبها لإسرائيل وقال إن غالبية قتلاها من النساء والأطفال.
واعتبرت حماس في بيان أن "مجزرة مدرسة العودة في خان يونس إمعان في حرب الإبادة والمجازر من حكومة الإرهاب الصهيونية ضد شعبنا".
 (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2024-07-09
18:00 | 2024-07-09
16:35 | 2024-07-09
16:00 | 2024-07-09
15:47 | 2024-07-09
15:10 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24