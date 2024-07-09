شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

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(الوكالة الوطنية)

استشهد 29 شخصا في ضربة أصابت مدرسة في عبسان في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة، في غارة هي الرابعة التي استهدفت مدرسة منذ السبت.ومساء اليوم أفاد مصدر طبي في مستشفى الناصر بخان يونس وكالة" فرانس برس" بأن الضربة أوقعت 29 قتيلا، في حصيلة جديدة.وقال المصدر إن الغارة الجوية أسفرت عن 29 "شهيدا وعشرات الجرحى" في "قصف استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان شرق خان يونس".من جهته اكد المكتب الإعلامي لحكومة حماس استشهاد 29 فلسطينيا في "مجزرة" نجمت عن الضربة التي نسبها لإسرائيل وقال إن غالبية قتلاها من النساء والأطفال.واعتبرت حماس في بيان أن "مجزرة مدرسة العودة في خان يونس إمعان في حرب الإبادة والمجازر من حكومة الإرهاب الصهيونية ضد شعبنا".