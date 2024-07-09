الأسد اتصل بالرئيس الإيراني مهنّئا: العلاقات بين البلدين تقوم على الوفاء المتبادل

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة.وأكد الاسد خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني أن العلاقات بين سوريا وإيران تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية.ومن جانبه أكد بزشكيان على دعم بلاده لسوريا والمقاومة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين. (روسيا اليوم)