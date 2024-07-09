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عربي-دولي

الحوثي تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

Lebanon 24
09-07-2024 | 18:00
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قالت جماعة الحوثي الثلاثاء إنها استهدفت السفينة "سنتوسا" التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب، بعدة صواريخ باليستية.
وقالت الجماعة إنه بالإضافة إلى "سنتوسا"، فقد تم استهداف سفينتين أخريين، إحداهما في خليج عدن.
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وأعلنت شركة الملاحة الدولية "ميرسك" أن سفينتها "سنتوسا" تعرضت لهجوم بجسم طائر في أقصى قبالة خليج عدن في البحر العربي جنوب اليمن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إنها تلقت بلاغًا من سفينتها عن هجوم بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن، دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو أضرار في السفينة أو البضائع

وذكر متحدث باسم الشركة الدنماركية، أنّ السفينة كانت إحدى السفن التي ترفع العلم الأميركي، دون مزيد من التفاصيل.
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