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بايدن يتحدث عن "الهبة التاريخية"

Lebanon 24
09-07-2024 | 19:30
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أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا في بيان مشترك نشر الثلاثاء في واشنطن خلال قمة حلف شمال الأطلسي أنّ كلا من هذه الدول الأربع سيزوّد أوكرانيا منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت.
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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ هذه "الهبة التاريخية التي تتضمّن نظام باتريوت أميركيا جديدا تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات".
وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال بايدن إن "أوكرانيا سوف تنجح بإيقاف روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

ومن جهته، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ زعماء الحلف الثلاثاء على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقال إن نتيجة الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن.

وفي بداية قمة في العاصمة الأميركية واشنطن للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرغ إن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من تاريخه.
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