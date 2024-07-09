بحضور أميركي.. محادثات وقف إطلاق النار في غزة تبدأ اليوم في الدوحة وتستكمل غداً في القاهرة

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من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، اليوم الأربعاء، ، وفق ما أفادت أمس الثلاثاء قناة القاهرة الإخبارية.وقال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري، بقيادة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، سيكون "في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت"."اتفاق حول كثير من النقاط"كما أضاف: "هناك اتفاق حول كثير من النقاط"، مردفاً أن المفاوضات ستعود إلى القاهرة الخميس.كذلك ذكر مصدر مقرب من المحادثات، طالباً عدم ذكر اسمه، لرويترز أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع سيحضر الاجتماع أيضاً.لقاء بيرنز والسيسيمن جهته كشف مصدر مطلع لرويترز أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز سيحضر أيضاً، وذلك بعد أن اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس الثلاثاء.وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي "أكد في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع".كما أضافت أن السيسي شدد أيضاً خلال اجتماعه مع بيرنز على ضرورة اتخاذ "خطوات جادة ومؤثرة" للحيلولة دون امتداد صراع غزة إلى المنطقة الأوسع.يذكر أن مصر وقطر تقودان جهود الوساطة في الحرب المستمرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس على أمل إنهاء القتال وإطلاق سراح محتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.وقدمت حماس تنازلات الأسبوع الماضي، لكنها قالت إن هجوماً إسرائيلياً جديداً على غزة الاثنين هدد محادثات الهدنة في لحظة حاسمة.(العربية)