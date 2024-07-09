"أنا مع جو".. زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يؤكد (فيديو)

شدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر على دعمه للرئيس جو بايدن.



وردد شومر نفس العبارة 3 مرات أمس الثلاثاء خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، حين سأل عن إمكانية انتخاب بايدن: "أنا مع جو"، وفق صحيفة "بوليتيكو".

Senate Majority Leader Chuck Schumer had a clear message for reporters on Tuesday:



“I’m with Joe.”https://t.co/nDKth3Mknz pic.twitter.com/4oX6qRMehJ — NBC Politics (@NBCPolitics) July 9, 2024 Advertisement



كما أضاف: "كما قلت من قبل، أنا مع جو"، رافضاً تقديم مزيد من المعلومات حول ما ناقشه الديمقراطيون في اجتماعهم.



وقبل أسبوع عندما سئل شومر خلال مؤتمر صحافي وسط نيويورك عن أداء بايدن في المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي أثار أعصاب الديمقراطيين، أجاب ببساطة: "أنا مع جو بايدن".



6 علناً

يذكر أن 6 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب كانوا دعوا علناً بايدن للتنحي جانباً وإفساح المجال لشخص آخر لمنافسة ترامب.



كما عبَر آخرون عن مخاوفهم بشأن فرص بايدن في الانتخابات، إذ أثار أداؤه الذي وصف بـ"السيء" في مناظرته مع ترامب تساؤلات حول قدرته على إجراء حملة انتخابية ناجحة ومواصلة القياد بمهام الرئاسة لمدة 4 سنوات ونصف إضافية، حسب رويترز.



"لن يستطيع الفوز"

وقال النائب مايك كويغلي، أحد المشرعين الستة الذين حثوا بايدن على إنهاء حملته، وهو في طريقه إلى اجتماع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الثلاثاء: "عليه فقط التنحي جانباً، لن يستطيع الفوز... وعلى زملائي أن يدركوا ذلك".



لكن العديد من النواب الآخرين أعلنوا أنهم لن يتخلوا عن رئيسهم.



حيث صرح النائب شري ثاندار للصحافيين: "(بايدن) هو أفضل أمل لدينا للحيلولة دون عودة ترامب إلى البيت الأبيض".



"لن أرحل"

وأدى الانقسام العميق داخل الحزب إلى قيام حملة بايدن للانتخابات بمحاولات متسرعة للسيطرة على الانسحابات المتزايدة من الحزب. وقال بايدن في مداخلة هاتفية مع قناة "إم إس إن بي سي": "لن أرحل"، وهي رسالة كررها للجهات التي تمول الحزب خلال مكالمة خاصة في وقت لاحق الثلاثاء، وفقاً لمصدرين مطلعين.



كما تحدث بايدن أيضاً مع كتلة النواب السود بالكونغرس، والتي قد تساند حملته الانتخابية نظراً لأهمية الناخبين ذوي البشرة السمراء لقاعدة الحزب. وأكد ستيف هورسفود رئيس الكتلة الاثنين أنه لا يزال يدعم بايدن بصفته مرشحاً رئاسياً. (العربية)





