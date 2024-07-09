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عربي-دولي

الاستخبارات الأميركية: روسيا تفضل فوز ترامب

Lebanon 24
09-07-2024 | 23:28
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صرح مسؤول في الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تفضل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
 
 
وقال المسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خلال مؤتمر صحفي حول أمن الانتخابات، يوم الثلاثاء: "لم نرصد أي تغير في تفضيلات روسيا بالنسبة للسباق الرئاسي منذ الانتخابات السابقة، نظرا للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في ما يخص أوكرانيا وسياساتها الأوسع تجاه روسيا".
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وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لم ترصد أي خطط لدى أي دولة أجنبية "لتقليص أو تقويض" قدرة واشنطن على إجراء الانتخابات في تشرين الثاني، لكنه اتهم روسيا بأنها "بدأت بمحاولات التأثير" على مجموعات معينة من الناخبين الأمريكيين في الولايات المتأرجحة من خلال "نشر الخطاب المثير للانقسامات والإساءة إلى سمعة سياسيين معينين"، لم يذكرهم بالأسماء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
واتهم المسؤول روسيا بالسعي للتأثير على الانتخابات الأميركية، بما في ذلك "الانتخابات الرئاسية والكونغرس والرأي العام"، مضيفا أن موسكو تحدد المرشحين الذين ستؤيدهم أو تعارضهم بشكل أساسي بناء على مواقفهم إزاء مواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، حسب قوله.
واعتبرت الاستخبارات الأميركية روسيا "الخطر الرئيسي" على الانتخابات الأميركية، مشيرة إلى أنها تسعى لتقليص الدعم الأميركي لأوكرانيا من خلال التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.
وبشأن الصين استنتجت الاستخبارات الأميركية إلى أنها "لا تخطط للتأثير على نتائج السباق الرئاسي"، حسب قول المسؤول.
يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا تدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما في محاولات التأثير على نتائج الانتخابات فيها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات له إن روسيا لا تهتم بمن يفوز في الانتخابات الأميركية ومستعدة للعمل مع أي شخص في البيت الأبيض، معتبرا في الوقت ذات الرئيس الحالي جو بايدن "قابلا للتنبؤ أكثر" من منافسه المحتمل دونالد ترامب. (روسيا اليوم)
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