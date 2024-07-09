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عربي-دولي
ما مصير رصيف غزة؟
Lebanon 24
09-07-2024
|
23:58
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كشف عدد من المسؤولين الأميركيين أن الرصيف الذي بناه الجيش الأميركي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، سيتم إعادة تركيبه اليوم الأربعاء بهدف استخدامه لعدة أيام، لكن الخطة بعد ذلك هي إزالته بشكل دائم.
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وإن الهدف من إعادة تركيب الرصيف، هو إزالة أي مساعدات متراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم قبالة الشاطئ ونقلها إلى المنطقة الآمنة على الشاطئ في غزة، وفق أسوشييتد برس. لكن بمجرد الانتهاء من ذلك، سيفكك الجيش الرصيف ويغادر.
وكان المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد، يأملون أن يوفر الرصيف تدفقاً هاماً من المساعدات للسكان في غزة مع تواصل الحرب التي بدأت قبل 9 أشهر. لكن في حين أن أكثر من 19.4 مليون رطل (8.6 مليون كيلوغرام) من المواد الغذائية قد وصلت إلى غزة عبر الرصيف، فقد واجه المشروع عراقيل بسبب ارتفاع الأمواج العاتية وتوقف عمليات التسليم الناجم عن التهديدات الأمنية مع استمرار الحرب في القطاع.
تأتي تلك التطورات في الوقت الذي تشن فيه القوات الإسرائيلية توغلاً آخر في مدينة غزة، وهو ما تقول حركة حماس إنه قد يهدد المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بعد أن بدا أن الجانبين ضيقا الفجوات في الأيام الأخيرة. (العربية)
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