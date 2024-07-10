موسكو تحبط هجوما إرهابيا على حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"

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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي من استخبارات كييف وكان يستهدف حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" في مورمانسك.وذكر بيان الأمن الروسي أنه في آذار 2024، تواصل ضابط مخابرات أوكراني مع مواطن روسي من مواليد عام 2000، وهو يعمل على متن حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف"، وقدم نفسه باسم "أوليغ".وأشار البيان إلى أنه باللجوء إلى أساليب "التأثير النفسي" من الوعود بضمان السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة وتلقي مكافآت كبيرة وصولا إلى التهديدات بالملاحقة الجنائية بعد تلفيق تهمة له بتمويل القوات الأوكرانية، أقنع العميل هذا الجندي بارتكاب هجوم إرهابي على السفينة الحربية.(روسيا اليوم)