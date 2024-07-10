عن طريق هجوم إرهابي.. كييف حاولت اغتيال 3 مسؤولين كبار في موسكو

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تمكن جهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال مواطن روسي تم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي ضد ثلاثة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية.وجاء في البيان الصادر عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء: "احتجزت السلطات الأمنية مواطناً روسياً من مواليد عام 1994، قام بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.. بتنظيم تسليم ثلاث عبوات ناسفة، مخفية بغلاف للهدايا، إلى عناوين إقامة رؤساء أقسام وزارة الدفاع الروسية في موسكو".كما أشار البيان إلى أن المتهم اعترف بتجنيده في أيار 2024 من قبل ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، حيث وافق على تنفيذ الأعمال إرهابية على الأراضي الروسية مقابل مكافأة مالية".(العربية)