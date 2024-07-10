على بعد 40 ميلا جنوبي المخا اليمنية.. سفينة تبلغ عن انفجار بالقرب منها

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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ربان سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية أبلغ عن وقوع انفجار على مقربة من السفينة.وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن السفينة والطاقم بخير.وكانت شركة ميرسك قد قالت أمس، إن سفينتها ميرسك سنتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن في الساعات الأولى من الصباح.توتر في البحر الأحمريشار إلى أن ميرسك سيلاند هي شركة دنماركية للنقل البحري، تأسست في كوبنهاغن عام 1904م، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم.كما تعرف بأنها واحدة من عدة شركات ضمن مجموعة شركات أيه بي مولار ميرسك التي تحتوي على مجالات عدة، منها ما يرتبط بمجال الحاويات أو المجالات المختلفة الأخرى.ومنذ الخريف الماضي، تستهدف جماعة الحوثيين باليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. (العربية)