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هجمات روسية استهدفت جنوب أوكرانيا.. هل من قتلى؟

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:41
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 أدت هجمات روسية إلى مقتل شخصين في جنوب اوكرانيا، لاسيما في أوديسا الساحلية على البحر الاسود، وفق ما اعلنت السلطات الإقليمية اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال الحاكم اوليغ كيبر : "استهدفت القوات الروسية منشأت في ميناء منطقة اوديسا. للأسف، قُتل شخصان، حارس أمن وسائق شاحنة".
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ولم يوضح فيما إذا قضى القتيلان إثر ضربات مباشرة او بسبب سقوط حطام الصواريخ التي تم اعتراضها.

واشار الجيش الأوكراني إلى أن "روسيا اطلقت صاروخاً بالستياً وأربعة صواريخ موجهة على الميناء الواقع في جنوب البلاد".
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