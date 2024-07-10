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عربي-دولي

كيف علّقت ألمانيا على الضربة الإسرائيلية على مدرسة في غزة؟

Lebanon 24
10-07-2024 | 06:46
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إعتبرت المانيا اليوم  أن الضربة الإسرائيلية على مدرسة في جنوب قطاع غزة كانت تستخدم ملجأً  أمر "غير مقبول"، داعية إلى إجراء تحقيق في الحادث، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وكتبت وزارة الخارجية عبر منصة "إكس" : "تعرّض أشخاص يبحثون عن ملجأ في مدارس للقتل هو أمر غير مقبول. يجب ألا يقع المدنيون، لا سيما الأطفال، في مرمى النيران المتبادلة".

أضافت :"يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة على المدارس من قبل الجيش الإسرائيلي، ويجب أن يُفتح تحقيق في الحادث".

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