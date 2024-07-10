لماذا سيتجنب نتنياهو التوقف في أوروبا أثناء سفره إلى أميركا؟

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بينما يستعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإلقاء كلمة في الكونغرس في 24 تموز الجاري، يبدو أن الرحلة ستكون مباشرة من دون الهبوط في أي دولة أوروبية خوفاً من اعتقاله، إذا صدرت مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية في هذا السياق، أن نتنياهو سيتجنب التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، وذلك خشية الاعتقال. (العربية)