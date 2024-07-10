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عربي-دولي
حكومة غزة: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات للقطاع لليوم الـ65 تواليا
Lebanon 24
10-07-2024
|
11:20
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جدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، من مخاطر استمرار سياسات التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالقطاع، واصفا مرور 65 يوما على منع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية بأنه "جريمة".
جاء ذلك في بيان يبرز التهديدات التي يحملها استمرار إغلاق المعابر البرية في قطاع غزة، على حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين.
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وقالت حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس" في بيانها: "تتواصل جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، مما يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين، ويضع مصيرهم على المحك".
وأضافت أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية "متكدسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول".
واعتبرت أن هذه الممارسات "جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي، وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وعليه، حملت حكومة غزة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة "مسؤولية تاريخية فاصلة" في سبيل وضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة.
وأردفت: "ندين بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع". (الأناضول)
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