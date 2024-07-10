داخلية غزة: دعوات إسرائيل لإخلاء المدينة "إرهاب نفسي"

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(الاناضول)

اعتبرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، دعوات الجيش الإسرائيلي للمواطنين في مدينة غزة للتوجه جنوبا "ضغطا وإرهابا نفسيا".وقالت الوزارة في بيان: "ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) من منشورات تطالب المواطنين في مدينة غزة بترك منازلهم والتوجه جنوباً، يأتي في إطار الضغط والإرهاب النفسي الذي يمارسه جيش الاحتلال تجاه المواطنين".وأضافت: "يحاول جيش الاحتلال نشر بعض الصور لمرور نازحين بهدف خداع المواطنين واستدراجهم".وحذرت الوزارة "من الاستجابة لوسائل الضغط والإرهاب النفسي، وإن ما يدعيه الاحتلال من وجود ممرات آمنة للمواطنين، إنما هي ممرات للموت ولقتل المواطنين على قارعة الطريق كما حدث على مدى الشهور السابقة".ودعت المواطنين إلى "أنه في حالة وجود خطر على حياتكم، الانتقال لمكان قريب من منطقة سكنكم لحين زوال الخطر".وشددت أنه "لا وجود أي مكان آمن في كافة محافظات القطاع من شماله إلى جنوبه".