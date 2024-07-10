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الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

Lebanon 24
10-07-2024 | 14:00
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تعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ «كروز» من طراز «توماهوك» وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت، اعتباراً من عام 2026، وفقاً لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن اليوم (الأربعاء).
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ويجتمع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ضمن مجلس الحلف الأطلسي، الذراع السياسية العليا للناتو، بعدما أحيوا أمس (الثلاثاء) الذكرى الخامسة والسبعين للتحالف العسكري الغربي.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس أن الحلفاء سيزودون أوكرانيا ما مجموعه 5 أنظمة دفاع جوي، بينها 4 بطاريات من نوع «باتريوت» وصواريخ أرض - جو فعالة خصوصاً في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية.
وستساهم في توفير هذا الدعم ألمانيا وهولندا ورومانيا وايطاليا أيضاً.
وأكد بايدن بحزم أن «روسيا لن تنتصر»، في خطاب كان موضع ترقب بعد التساؤلات حول قدرته على الدفاع عن المعسكر الديمقراطي، قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية. (الشرق الأوسط)
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