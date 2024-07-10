28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الولايات المتحدة تعتزم نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا
Lebanon 24
10-07-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ «كروز» من طراز «توماهوك» وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت، اعتباراً من عام 2026، وفقاً لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن اليوم (الأربعاء).
Advertisement
ويجتمع قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ضمن مجلس الحلف الأطلسي، الذراع السياسية العليا للناتو، بعدما أحيوا أمس (الثلاثاء) الذكرى الخامسة والسبعين للتحالف العسكري الغربي.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس أن الحلفاء سيزودون أوكرانيا ما مجموعه 5 أنظمة دفاع جوي، بينها 4 بطاريات من نوع «باتريوت» وصواريخ أرض - جو فعالة خصوصاً في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية.
وستساهم في توفير هذا الدعم ألمانيا وهولندا ورومانيا وايطاليا أيضاً.
وأكد بايدن بحزم أن «روسيا لن تنتصر»، في خطاب كان موضع ترقب بعد التساؤلات حول قدرته على الدفاع عن المعسكر الديمقراطي، قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية. (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام على طاولة السرايا مجددا
Lebanon 24
تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام على طاولة السرايا مجددا
01:30 | 2024-07-10
10/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع أصوات قويّة من الجنوب وصولاً إلى بيروت.. الزجاج تحطم في منازل ومحلات فما الذي جرى؟
Lebanon 24
سماع أصوات قويّة من الجنوب وصولاً إلى بيروت.. الزجاج تحطم في منازل ومحلات فما الذي جرى؟
09:34 | 2024-07-10
10/07/2024 09:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... تُوفيت في حادث سير مروّع
Lebanon 24
بالصور... تُوفيت في حادث سير مروّع
08:06 | 2024-07-10
10/07/2024 08:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست لبنانية.. هذه هي شريكة تيم حسن في رمضان 2025
Lebanon 24
ليست لبنانية.. هذه هي شريكة تيم حسن في رمضان 2025
00:15 | 2024-07-10
10/07/2024 12:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان بعد 15 تموز
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان بعد 15 تموز
08:41 | 2024-07-10
10/07/2024 08:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2024-07-10
بين التصريح وبالتلميح.. تزايد الدعوات لانسحاب بايدن
18:46 | 2024-07-10
الناتو يتعهّد بتقديم مساعدات لأوكرانيا ويطرح تساؤلات بشأن العلاقات الروسية
17:30 | 2024-07-10
الإدارة الأميركية سترسل جزءاً من شحنة الأسلحة المعلّقة لإسرائيل
16:38 | 2024-07-10
باحث أميركي يكشف.. هل تُشعل الفلبين حربًا بين أميركا والصين؟
16:35 | 2024-07-10
في عهد بن غفير.. أرقام الجريمة ارتفعت داخل إسرائيل
16:17 | 2024-07-10
صوت بولتون الإحتجاجيّ: لن أصوت لترامب أو بايدن
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
11/07/2024 04:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
11/07/2024 04:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
11/07/2024 04:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24