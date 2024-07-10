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عربي-دولي

ماكرون يخرج عن صمته.. وهذه رسالته للفرنسيين

Lebanon 24
10-07-2024 | 15:16
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أحدا لم يفز"، فيما يبذل زعماء تكتل اليسار وتحالف الوسط في فرنسا جهودا حثيثة لمحاولة طرح تصورات لتشكيل حكومة قابلة للاستمرار في حكم البلاد.

وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرتها صحف محلية، دعا ماكرون "جميع القوى السياسية في مؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني إلى الانخراط في حوار صادق ومخلص لبناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية".
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