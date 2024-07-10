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صوت بولتون الإحتجاجيّ: لن أصوت لترامب أو بايدن

Lebanon 24
10-07-2024 | 16:17
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الأربعاء، إنه لا يعتبر أيا من جو بايدن أو دونالد ترامب مناسبا للرئاسة، وإنه سيقوم بما فعله في انتخابات 2020 بكتابة اسم شخص آخر مسموح به في ولاية ماريلاند حيث يعيش.
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وأضاف بولتون: "لقد كتبت اسم ديك تشيني في 2020 وسأفعل الشيء نفسه".

أوضح مستشار الأمن القومي السابق أن هذا التصويت هو تصويت احتجاجي.

وأضاف: "حتى الآن، سيكون ترامب مرشح الحزب الجمهوري. وحتى الآن، لا نعرف ما إذا كان جو بايدن سيكون مرشح الحزب الديمقراطي، لكن إذا كان هو كما أقول، لا أعتقد أن أيا منهما يجب أن يكون رئيسا".

وتابع بولتون قائلا: "لا أعتقد أن ترامب يفهم أساسيات الشؤون الدولية، ولا أعتقد أنه يفهم ما هو على المحك. إنه سيئ الإطلاع جدا. يعتقد أن العلاقات الدولية تعتمد بالكامل على العلاقات الشخصية للقادة، وليس على المصالح الأساسية للدول التي يحكمونها. وأعتقد أن هذا كان واضحًا في الكثير مما حدث في الفترة الأولى." (سكاي نيوز عربية)
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