الإدارة الأميركية سترسل جزءاً من شحنة الأسلحة المعلّقة لإسرائيل

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تخطّط الإدارة الأميركية قريباً لإرسال قنابل تزن 500 رطل (226 كلغ) إلى إسرائيل، التي كانت ضمن شحنة تم تجميدها، لينتهي تعليقها وفق الذي كان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلنه قبل شهرين بسبب عدد الضحايا المدنيين ضمن العمليات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين.وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن "القنابل في طور التحضير لشحنها"، وأنه من "المتوقع أن تصل إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، ونوه إلى أن القنابل التي تزن ألفي رطل (907 كلغ) والتي تعد جزءا من الشحنة المعلّقة لا تزال قيد التجميد".