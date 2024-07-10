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عربي-دولي
الناتو يتعهّد بتقديم مساعدات لأوكرانيا ويطرح تساؤلات بشأن العلاقات الروسية
Lebanon 24
10-07-2024
|
18:46
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تعهّد قادة دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء خلال قمتهم في واشنطن منح أوكرانيا مساعدات عسكرية، في وقت شككوا فيه بطبيعة العلاقات الروسية المتقاربة مع الصين.
وأكد القادة توفير مساعدات لكييف بقيمة 40 مليار يورو على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في القتال ضد روسيا.
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وجاء في إعلان صادر عن القمة أنه "من خلال مساهمات تناسبية، يعتزم الحلفاء تأمين تمويل أساسي بقيمة 40 مليار يورو بالحد الأدنى خلال العام المقبل، وتوفير مستويات مستدامة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا لكي تنتصر".
وقال قادة دول حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن "العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب قلقاً عميقاً، واتهموا بكين بلعب دور رئيسي في مساعدة موسكو في هجومها على أوكرانيا".
وقال قادة الحلف في إعلان صادر عن قمتهم في واشنطن إن "الصين أصبحت عامل تمكين حاسم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها ودعمها الواسع النطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية".
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