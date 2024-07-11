الحوثيين: استهدفنا 166 سفينة إسنادا لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، استهداف 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء عملياتها المساندة للفلسطينيين في قطاع غزة في تشرين الثاني الماضي.جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وقال الحوثي: "عملياتنا البحرية المساندة لغزة مستمرة، ونفذنا هذا الأسبوع عددا من العمليات بـ 10 صواريخ بالستية مجنحة وطائرات مسيرة".وأضاف: "بلغ عدد السفن المستهدفة إجمالا 166 سفينة مرتبطة بالإسرائيلي والأميركي والبريطاني منذ بداية العمليات (في نوفمبر 2023)".وحول تأثيرات تلك الهجمات قال: "حركة السفن المرتبطة بالأمريكي والبريطاني انكفأت في الأشهر الأخيرة، أما تلك المرتبطة بالعدو الإسرائيلي فتكاد تنعدم".وتابع: "ليس هناك أي تأثير على إمكانية إطلاق عملياتنا ولا على فاعليتها، والعدو في حالة فشل واضح".وأكمل قائلا: "لا تزال أصداء هروب حاملة الطائرات الأميركية مهمة في الوسط الأميركي والبريطاني". (الأناضول)