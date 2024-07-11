زلزال قوي يضرب كندا.. إليكم كم بلغت قوته

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب مدينة توفينو في كندا اليوم الخميس.



وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.



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