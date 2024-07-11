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عربي-دولي

زلزال قوي يضرب كندا.. إليكم كم بلغت قوته

Lebanon 24
11-07-2024 | 12:04
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب مدينة توفينو في كندا اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.
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كندا

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