مباحثات أردنية أميركية بشأن مفاوضات الهدنة في غزة

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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمان، وفق بيان للخارجية الأردنية لم يحدد موعد وصول المسؤولة الأمريكية إلى المملكة، أو مدة الزيارة.وقال البيان إن الجانبين بحثا "إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وإتمام صفقة التبادل بجهود مصرية وقطرية وأمريكية، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".وتناول الجانبان "عدداً من القضايا الثنائية في سياق جهود تعزيز التعاون بين البلدين"، وفق البيان ذاته. (الأناضول)