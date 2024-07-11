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عربي-دولي

إسرائيل تكشف عن جزء من نتائج تحقيقات "طوفان الأقصى".. إليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
11-07-2024 | 14:04
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في الأشهر القادمة سنعرض نتائج كل التحقيقات
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اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب الكشف عن التحقيقات التي تمت بخصوص هجوم 7 تشرين الاول إلى أننا "فشلنا في الدفاع عن مواطني إسرائيل في 7 تشرين الاول ولم نكن مستعدين".

ورأى في تصريح له أن 7 تشرين الاول من الأيام الصعبة على إسرائيل والجيش فشل في حماية مستوطنة بئيري، لافتا إلى أنه  في الأشهر القادمة سنعرض نتائج كل التحقيقات".
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ولفت إلى أنّ "رغم شجاعة الجنود في القتال فإنه تم ارتكاب أخطاء عديدة وعلينا الاعتراف بذلك.. سكان مستوطنة بئيري واجهوا العدو وحدهم لساعات وقد فشلنا".
وأوضح أنّه لم يتم التنسيق بين الوحدات ما أدى لتجمعها بمدخل المستوطنة وحال دون دخولها".
 
وعن إطلاق قذائف دبابة على منزل في بئيري قال:" كان ذلك للضغط على المخربين لإطلاق سراح الرهائن". (الجزيرة)
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