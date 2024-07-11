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عربي-دولي
فرنسا.. نقابات تدعو إلى إضرابات للضغط على ماكرون للسماح بتشكيل حكومة ائتلافية يسارية
Lebanon 24
11-07-2024
|
14:37
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دعت رئيسة نقابة رئيسية في فرنسا إلى إضرابات جماعية للضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون حتى "يتم احترام نتائج" الانتخابات التشريعية الأخيرة والسماح لتحالف اليسار بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت رئيسة النقابة الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" صوفيه بينيه خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، يوم الخميس، "إن لم يحترم ماكرون نتائج الانتخابات فإنه يقوم مرة أخرى بإغراق البلاد في الفوضى".
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وذكرت أن الرئيس ينبغي أن يسمح للجبهة الشعبية الجديدة بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أن التحالف اليساري لم يقترح رئيسا للوزراء بسبب الانقسامات الداخلية.
ودعت أعضاء النقابة للنزول إلى الشوارع و"المشاركة في مسيرات لوضع الجمعية الوطنية تحت المراقبة".
وأضافت "يجب أن يكون هناك ضغط شعبي من المواطنين حتى يتم احترام نتائج الانتخابات". (روسيا اليوم)
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