حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لكييف.. هذا ما تشمله

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم الخميس، أن واشنطن تعتزم إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.



وقالت الخارجية الأميركية في بيانها: "ترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا حزمة جديدة مهمة من الأسلحة والمعدات التي تشتد الحاجة إليها لدعم الجيش الأوكراني".

Advertisement



وأضافت أن "حزمة المساعدات البالغة قيمتها 225 مليون دولار تشمل: بطارية صواريخ "باتريوت" وذخائر لصواريخ أرض-جو المتقدمة وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وذخيرة المدفعية عالية الحركة وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وصواريخ ومعدات موجهة وأنظمة "جافلين" المضادة للدروع وذخائر".



وتابعت: "هذه هي حزمة المساعدة الأمنية الثامنة التي أذن بها الرئيس لمساعدة أوكرانيا منذ التوقيع على قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي. وسننشر هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن".