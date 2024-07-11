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عربي-دولي

حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لكييف.. هذا ما تشمله

Lebanon 24
11-07-2024 | 15:58
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ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم الخميس، أن واشنطن تعتزم إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.
 

وقالت الخارجية الأميركية في بيانها: "ترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا حزمة جديدة مهمة من الأسلحة والمعدات التي تشتد الحاجة إليها لدعم الجيش الأوكراني".
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وأضافت أن "حزمة المساعدات البالغة قيمتها 225 مليون دولار تشمل: بطارية صواريخ "باتريوت" وذخائر لصواريخ أرض-جو المتقدمة وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وذخيرة المدفعية عالية الحركة وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وصواريخ ومعدات موجهة وأنظمة "جافلين" المضادة للدروع وذخائر".

وتابعت: "هذه هي حزمة المساعدة الأمنية الثامنة التي أذن بها الرئيس لمساعدة أوكرانيا منذ التوقيع على قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي. وسننشر هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن".
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