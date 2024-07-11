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قآني زار جبهة المقاومة الفلسطينية والتقى كبار قادتها

Lebanon 24
11-07-2024 | 16:03
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أفادت تقارير صحفية الخميس، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني زار جبهة المقاومة والتقى كبار قادتها.

ونقلت مواقع إخبارية عن وكالة الأنباء الإيرانية، أن قآني أكد لقادة المقاومة دعم إيران لصمود أهالي قطاع غزة ومقاومتهم كسياسة دائمة.
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ولم تتناول التقارير الإيرانية تفاصيل حول تاريخ ومكان اللقاء والشخصيات التي التقى بها قائد فيلق القدس. (الجزيرة)
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