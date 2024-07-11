Advertisement

عربي-دولي

مستوطنون يحرقون ممتلكات فلسطينيين واعتقالات واقتحامات بالضفة

Lebanon 24
11-07-2024 | 16:32
A-
A+

Doc-P-1221749-638563375339760338.png
Doc-P-1221749-638563375339760338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مستوطنون، يوم الخميس، على إحراق ممتلكات المواطنين الفلسطينيين والمحال التجارية في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وأحرق المستوطنون محلا تجاريا وهاجموا منازل الفلسطينيين في بلدة بزاريا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما تصدى الأهالي بالمنطقة لهم.
Advertisement
وأظهرت مقاطع فيديو الحريق يلتهم أجزاء من المحل التجاري وتدخل الأهالي لإطفائه.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين أحرقوا مساء اليوم الخميس، جرافة قرب قرية بزاريا، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
وانتشرت القوات الإسرائيلية بشكل كثيف ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وأعاقت حركة المواطنين.
وهاجم مستوطنون يوم أمس قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت في الضفة الغربية، وأضرموا النيران في ممتلكات الفلسطينيين، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام والاعتقالات في مختلف مدن الضفة.
واقتحم الجيش الإسرائيلي يوم أمس بشكل متزامن مدن رام الله وطولكرم وأريحا وسلفيت والخليل وبيت لحم ومخيم عين السلطان قرب أريحا شرقي الضفة.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-07-11
19:30 | 2024-07-11
18:56 | 2024-07-11
18:30 | 2024-07-11
17:34 | 2024-07-11
16:36 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24