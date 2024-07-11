هجوم سيبراني على مواقع إسرائيلية.. التواصل مع الطوارئ انقطع!

أفادت قناة الميادين نقلا عن منصة إعلامية إسرائيلية بحصول هجوم "سايبر" على جميع مراكز الطوارئ.



وكشفت عن وجود عطل في خطوط الطوارئ التابعة للإطفاء والإنقاذ على صعيد إسرائيل إذ لا يمكن الاتصال بمراكز الطوارئ.

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