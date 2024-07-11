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عربي-دولي
عائلات في غزة تخاطر بالموت وتتجاهل دعوات إسرائيل للنزوح
Lebanon 24
11-07-2024
|
18:30
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حصار وحرب منذ أشهر تدفع النازحين الفلسطينيين داخل غزة إلى عدم الاستجابة لمطالبات القوات الإسرائيلية التي تدعوهم فيها لمغادرة المناطق التي يسكنوها حاليا، إذ أصبحت المخاطرة بالموت أمرا مسلما به في ظل ما يعانونه.
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الجيش الإسرائيلي أسقط، الأربعاء، منشورات يأمر العديد من سكان القطاع إلى مغادرة أماكنهم، فيما قررت العديد من العائلات تجاهل هذه المنشورات على أكدت تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم البري والجوي الذي تشنه إسرائيل على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، مع نزوح معظم سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال البعض للصحيفة إنهم قرروا البقاء في منازلهم أو الأماكن التي نزحوا إليها في منازل الأقارب أو المستشفيات أو المدارس "خوفا من المخاطر المحتملة من القوات الإسرائيلية على ممرات الإخلاء"، ناهيك عن معرفتهم أن لا "أمان" في جنوب غزة.
الأمم المتحدة لطالما كررت في تصريحاتها أن الهجمات الإسرائيلية في غزة "لم تترك أي مكان آمن"، ناهيك عن إجبار السكان على الفرار عدة مرات.
وتقدر الأمم المتحدة وجود حوالي 300 ألف شخص في شمال غزة، فيما عادت المعارك في هذه المناطق حيث تقول القوات الإسرائيلية إنها عائدة لمحاربة بقايا حماس وجماعات مسلحة أخرى.
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